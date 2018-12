Famalicão associa-se a dádiva de sangue

O Famalicão irá associar-se ao Centro Hospitalar do Médio Ave para a realização de uma dádiva de sangue, na próxima quinta-feira, dia 13 de dezembro. A recolha irá ocorrer na entrada do hospital de Famalicão e todos os associados estão convidados a participar.Esta é mais uma iniciativa que se insere no âmbito do Famalicão Solidário e, de acordo com Miguel Ribeiro, faz parte de uma vontade do clube em "manter-se atento às necessidades da comunidade". "Colaborar com o hospital a ajudar o próximo é algo que nos deixa de coração cheio. Esta é uma vitória que iremos, por certo, ter ao longo do ano e para a concretizar precisamos de todos", referiu aos meios oficiais do Famalicão, na altura do anúncio.