Famalicão garante contratação de Nehuén Pérez, do Atl. Madrid

Nehuén Pérez, jovem central argentino, de 19 anos, é o mais recente reforço do Famalicão para a nova temporada, segundo anunciou, esta quarta-feira, o emblema minhoto, através de uma nota publicada no site oficial.O promissor defesa chega proveniente do Atl. Madrid, emblema que o recrutou ao Argentino Juniors em julho de 2018 e com quem o Famalicão mantém uma boa relação, sobretudo pelo facto de Idan Ofer, acionista maioritário da SAD minhota, deter também 32% dos colchoneros.Tido como uma das maiores promessas da sua geração no eixo da defesa, Pérez foi incluído na lista para o Golden Boy e esteve ao serviço da Argentina no mundial sub-20, recentemente, tendo inclusive. marcado um dos golos com que a alviceleste derrotou Portugal.À chegada a Famalicão, o jovem defesa assumiu estar feliz pelo desafio. "Esta é uma grande oportunidade de evoluir numa liga competitiva e que tem dado a conhecer vários jovens talentos do futebol internacional", referiu.