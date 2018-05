Continuar a ler

O espaço tem três relvados de piso sintético, balneários para 12 equipas, espaços de estudo, de lazer, loja do clube, gabinetes técnicos, ginásio, auditório e residência para jogadores. Soma-se uma bancada coberta para 500 espetadores.O equipamento foi construído no último ano, num investimento de um milhão e 300 mil euros, e será inaugurado a 2 de junho."É o maior investimento financeiro de sempre do FC Famalicão, mas maior ainda no futuro de gerações de jovens que vão dar vida a este sonho tornado realidade. Aqui vão ter todas as condições para crescer, evoluir e construir o sonho de serem jogadores de futebol", refere o presidente dos minhotos, Jorge Silva, citado na nota do clube.A academia estará preparada para receber todos os escalões de formação do clube, num universo de atletas a rondar os 350 jovens jogadores.