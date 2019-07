Famalicão reforça-se no Wolverhampton

O Famalicão confirmou esta terça-feira, no seu site, o reforço do seu meio-campo com Pedro Gonçalves e João Caiado, futebolistas oriundos do Wolverhampton, da Premier League.Formado no Chaves, Sp. Braga e Valencia (Espanha), Pedro Gonçalves tem 21 anos e assinou contrato com os famalicenses até junho de 2024, depois de, nas duas épocas anteriores, ter marcado oito golos em 32 jogos pela equipa sub-23 do Wolverhampton.O médio ofensivo chegou a realizar um jogo pela equipa principal, treinada pelo português Nuno Espírito Santo - triunfo sobre o Sheffield Wednesday (2-0), para a Taça da Liga inglesa - e disse, ao site oficial dos minhotos, ter a "vontade de ajudar um clube que está a trilhar um caminho ascendente".Com um contrato válido até junho de 2022, João Caiado cumpriu a formação no Benfica, Académico de Viseu e Tondela, realizou um jogo pelos sub-23 do Wolverhampton, em 2018/19, e mostrou-se satisfeito por "poder jogar num clube que está a crescer" e também por regressar a Portugal.Com estes dois médios oriundos de Inglaterra, a equipa treinada por João Pedro Sousa garantiu até agora 11 reforços para a época 2018/19.