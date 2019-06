Flávio Costa assume scouting do Famalicão

Flávio Costa é o novo diretor de scouting do Famalicão. Depois de renovar com Rui Batista na equipa de sub-19 e de contratar António Barbosa para os sub-23 nos últimos dias, o conjunto famalicense resolve assim mais um dos dossiers na preparação para a próxima temporada.





Flávio Costa, de 33 anos, chega à equipa minhota depois de um ano no Estoril e de várias épocas a trabalhar no Benfica. O novo homem forte do scouting do Famalicão esteve, aliás, ligado às águias durante nove temporadas.O Famalicão está de regresso à elite do futebol português depois de 25 anos nas divisões secundárias. A formação famalicense será orientada por João Pedro Sousa, ex-adjunto de Marco Silva, em 2019/2020.