"Venho para trabalhar e ajudar a equipa. Esta é a minha forma de estar e trago muita vontade de contribuir para o sucesso desportivo do clube", indica nota publicada pelos famalicenses no seu sítio oficial na Internet, que cita o atleta.Ricardo Fernandes começou a carreira no Oliveira do Bairro, tendo passado também por clubes como Torreense, Eléctrico, Associação Oliveirense, Anadia e Fafe.

O guarda-redes Ricardo Fernandes é o primeiro reforço do Famalicão para a época 2018/19, anunciou o clube que terminou a 2.º Liga no 14.º lugar.O jogador, de 23 anos, representava o Belenenses é assinou com o Famalicão um contrato até 2020.