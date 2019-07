Depois de anunciar a contratação de Alex Centelles esta segunda-feira, o Famalicão oficializou a chegada de Gustavo Assunção ao clube. O médio de 19 anos representava o Atlético de Madrid, onde fez formação, e assinou um contrato para as próximas cinco temporadas.Filho de Paulo Assunção, ex-jogador do Porto e do Nacional, Gustavo Assunção chegou a treinar com a equipa principal do Atlético de Madrid, sendo chamado por Diego Simeone com 16 anos. Nas primeiras palavras como jogador do conjunto minhoto, o brasileiro mostrou o desejo de "singrar no Famalicão".A equipa recém promovida à 1ª Liga regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com oito reforços no lote de 21 jogadores que compõem o plantel neste momento. O primeiro jogo de treino dos famalicenses é no dia 6 de julho, frente à equipa de sub-23.D.M.