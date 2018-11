Investidor decide reforçar a aposta

A Quantum Pacific Group adquiriu, há praticamente cinco meses, 51% da SAD do Famalicão, ficando estipulado na altura que poderia exercer futuramente uma opção de compra sobre mais 34% das ações.Ora, tendo em conta que o balanço da operação é, até ao momento, positivo para todas as partes, esse afigura-se como um passo "natural" a adotar.Quem o diz é Miguel Ribeiro, CEO da SAD minhota, que, em entrevista à rádio Cidade Hoje, revelou que esse desenvolvimento está planeado, ainda que não mencione os valores envolvidos. "Este foi um investimento pensado e querido por ambas as partes, a sua evolução também está prevista e irá acontecer. Isto tudo passa por um caminho", referiu, elogiando a visão do clube, com quem a sociedade mantém uma excelente dinâmica."Começámos bem, a relação entre a SAD e o clube é uma relação pacífica, dinâmica, salutar, e, em 4 ou 5 meses, o crescimento é assinalável", acrescentou. De acordo com o diretor da SAD, o presidente do clube, Jorge Silva, "merece um aplauso", pela forma como "foi sempre leal à sua palavra e à sua conduta.Na entrevista à rádio local, Miguel Ribeiro reforçou a ambição na subida ao principal escalão do futebol português, algo que deseja que aconteça "já este ano". Até porque, de acordo com o CEO da SAD, a equipa "já trabalha como se trabalha na 1ª Liga"e isso não irá mudar com a promoção.