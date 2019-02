Luís Rocha: «Fiquei muito empolgado com o projeto do Famalicão»

O Famalicão fez-se esta tarde representar na EB1 de Gondifelos, voltando, assim, a estreitar laços com a comunidade de Vila Nova de Famalicão. Os jogadores Luís Rocha e Capela fizeram parte da comitiva do emblema famalicense e alegraram o dia de mais de 80 crianças da instituição.Quer o defesa-central quer o médio prestaram declarações ao site oficial do clube, com o primeiro a demonstrar porque aceitou mudar-se do Dinamo Minsk, da Bielorrússia, para o Famalicão, na reabertura do mercado. "Fiquei muito empolgado com o projeto do Famalicão e o profissionalismo com que fui abordado por parte dos responsáveis do clube. A paixão que a massa adepta tem pelo clube foi uma motivação extra para abraçar este novo desafio", vincou o defesa, de 32 anos. Já no que toca à visita em si, Rocha demonstrou entusiasmo: "Fiquei positivamente surpreendido com esta receção. É fantástico sentir que toda a cidade, inclusivamente as crianças do concelho, estão connosco nesta caminhada. Dá-nos mais força para entrar em campo."Por outro lado, o médio Capela partilhou o seu agrado por ver a paixão pelo clube da terra nas crianças e apontou desde logo à casa cheia para a receção de sábado ao Mafra. "Estou muito feliz por poder proporcionar momentos como estes aos mais pequenos. É realmente incrível ver como as crianças nesta idade já vivem o Famalicão com tanta paixão e entusiasmo. No sábado seremos mais de 5000 a entrar em campo e juntos vamos vencer", afirmou.