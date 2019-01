Luís Rocha oficializado como reforço do Famalicão

Luís Rocha é o mais recente reforço do Famalicão para a segunda metade da temporada, confirmando-se a notícia adiantada porna edição impressa desta quarta-feira. O defesa-central, de 32 anos, rescindiu contrato com o Dínamo Minsk e apresentou-se nas instalações do emblema minhoto para assinar um vínculo válido por duas temporadas e meia.O experiente defensor regressa a Portugal, país onde passou toda a carreira, à exceção da meia época de aventura na Bielorrússia. Formado no V. Guimarães, Luís Rocha conta também com passagens pelo Torcatense, pela AD Oliveirense, pelo Mirandela, pelo Merelinense, pelo Lousada, pelo Vizela, pelo Sp. Covilhã e pelo Freamunde.No entanto, as temporadas de maior destaque foram vividas ao serviço do Feirense, na 1ª Liga, emblema pelo qual participou em 52 encontros e marcou 5 golos.Luís Rocha é o quarto reforço do Famalicão, juntando-se a Benny Ashley-Seal, Damien Furtado e Victor García.