Macron é o novo parceiro desportivo do Famalicão

O Famalicão continua num longo processo de reestruturação e, depois de oficializar vários reforços quer para a estrutura do clube, quer para o plantel, anunciou, esta quinta-feira, que chegou a um acordo com a Macron para o fornecimento de equipamentos desportivos a partir da próxima temporada.A marca italiana passará a ser "responsável por fabricar os equipamentos de todas as equipas" do clube, o que contempla "o fornecimento de todo o equipamento técnico, nomeadamente o vestuário para os dias de jogo e treinos, bem como a roupa que será utilizada em viagem e atividades de lazer".O acordo é válido para as próximas três temporadas e permite ao emblema minhoto encaixar aproximadamente um milhão e meio de euros.De acordo com Miguel Ribeiro, CEO da SAD do Famalicão, este é um desfecho bastante satisfatório para o presente e futuro do clube. "É entusiasmante trabalhar com uma marca que tem grande projeção e que é parceira de equipas renomadas do futebol internacional. Este acordo vai dar a possibilidade de criar, futuramente, o nosso cunho nos equipamentos e em todo o material que iremos usar", referiu.Por outro lado, Gianluca Pavanello, CEO da Macron, manifestou estar "muito feliz" por fechar uma parceria com "um clube histórico".