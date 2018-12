O treino especial do Famalicão que juntou Ricardo e Miguel, pai e filho

O futebol é um desporto especial, que vai proporcionando momentos inesquecíveis a quem o vive intensamente. É o caso de Ricardo e Miguel, pai e filho, sénior e junior do Famalicão, respetivamente, que este domingo experienciaram um episódio que perdurará na memória de ambos.Ricardo, um veterano defesa-central do futebol português, viu o seu rebento - também ele central, de 17 anos - ser chamado a treinar com o plantel principal minhoto e teve a oportunidade inédita de treinar lado a lado com aquele a quem ensinou a dar os primeiros passos.Um momento que foi partilhado pelo Famalicão nas redes sociais e no qual ambos falaram sobre um dia diferente. O pai Ricardo deixou até uma inconfidência."Costumo dizer aos meus amigos que deixo de jogar futebol no dia em que jogar com o meu filho. Sei que não vai ser fácil, mas tenho alguma curiosidade. Se calhar o meu fim está próximo. Tenho de lhe passar a minha camisola", referiu.