Oficial: Alex Centelles no Famalicão por empréstimo do Valencia

O defesa do Valencia Alex Centelles vai reforçar o Famalicão, por empréstimo, indicou esta segunda-feira o clube que garantiu em 2018/19 a subida à Liga NOS.O defesa esquerdo espanhol, de 19 anos, foi emprestado aos famalicenses por uma temporada.De acordo com nota publicada no site do Famalicão, Alex Centelles é internacional sub-19 espanhol e cumpriu 30 jogos pela equipa B do clube espanhol na última temporada, durante a qual foi ainda suplente não utilizado em dois jogos da Liga Europa, ambos frente ao Celtic."Estou entusiasmado com a possibilidade de crescer num campeonato tão competitivo, e motivado para viver a primeira experiência fora de Espanha. Sei que o Famalicão é um clube histórico do futebol português. Ouvi falar muito bem, sobretudo do apoio dos adeptos", disse o atleta, citado pelo portal do clube.Na época 2018/19, o Famalicão foi segundo classificado na 2.ª Liga, atrás do Paços de Ferreira, e garantiu o regresso ao principal escalão, em que esteve pela última vez há 25 anos, em 1993/94.