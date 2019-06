O avançado ganês Lawrence Ofori assinou pelo Famalicão para as próximas cinco temporadas, revelou esta quarta-feira o clube que garantiu a subida à Liga NOS."O médio natural do Gana chega proveniente do Leixões SC, tendo na época passada alinhado, na primeira metade da época, no clube de Matosinhos e em janeiro rumado ao CD Feirense", refere o Famalicão.O jogador, de 20 anos, que chegou ao futebol português em 2016/17, para os juniores do Leixões, mostrou-se satisfeito com o novo vínculo na carreira, em que pode "continuar a jogar ao mais alto nível"."O Famalicão dá-me essa oportunidade. Venho cheio de vontade de fazer coisas bonitas e de concretizar os objetivos do clube", acrescentou.Na última época, o Famalicão foi segundo classificado na 2.ª^Liga, atrás do Paços de Ferreira, e garantiu o regresso ao principal escalão, em que esteve pela última vez há 25 anos, em 1993/94.