Plantel apresenta-se em vídeo e aponta a patamar superior

O Famalicão partilhou esta terça-feira um vídeo no qual todos os jogadores do plantel se apresentam individualmente, dizendo o nome, a idade e a posição que ocupam no terreno.Por entre momentos de boa disposição, alguns dos atletas do emblema minhoto falaram sobre o projeto do clube e foram unânimes em apontar a um patamar superior.Ricardo, um dos capitães do plantel, abordou o regresso a uma casa que bem conhece e confessou estar muito satisfeito com o percurso até ao momento. "É muito especial estar aqui, este foi o meu primeiro clube enquanto federado. Sei que estou a fazer parte da reconstrução do Famalicão para uma dimensão que toda a cidade e todos os famalicenses pretendem", referiu.Já o capitão Jorge Miguel, que representa o clube "há 20 anos", manifestou um enorme "orgulho" em vestir a camisola do Famalicão e garantiu que, com "muito amor", a equipa vai "conseguir os objetivos".Por sua vez, Hugo Gomes, reforço para a presenta temporada, abordou a adaptação a uma nova realidade e assumiu sentir-se "em casa". "Estou muito contente aqui no Famalicão, neste que é o meu primeiro ano em Portugal. Tenho a certeza que vamos ter uma boa época juntos, a ambição do clube é grande, a cidade é boa, confio em todos os companheiros e sinto-me em casa", frisou.