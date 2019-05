Pré-época inicia a 1 de julho

O Famalicão anunciou, hoje, a data do início da sua pré-temporada. Assim, a fase preparatória da época começa a 1 de julho com os habituais exames médicos, que se estendem até ao dia seguinte. Por outro lado, os famalicenses vão igualmente realizar estágio, que já tem local e data programados: decorrerá no centro de estágios de Quiaios, entre os dias 14 e 20 de julho.

A SAD destaca as infra-estruturas de excelência do espaço, nomeadamente um campo relvado com as medidas oficiais da UEFA, um mini-campo relvado e um espaço para treino de guarda-redes, bem como os respetivos balneários, sala de imprensa e departamento médico.

Entretanto, a equipa de sub-19 do Famalicão foi, também hoje, homenageada pela câmara municipal local, ao passo que, para a equipa feminina, foram anunciadas três reforços: Ana Rita, Margarida Machado e Vera Martins.