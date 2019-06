Quantum Pacific Group entrou na SAD há um ano

A Quantum Pacific Group, ‘holding’ liderada pelo magnata Idan Ofer, entrou na SAD do Famalicão há precisamente um ano, ou seja, a 29 de junho de 2018.Com a clara ambição de conduzir o emblema minhoto à 1ª Liga e, simultaneamente, de criar bases para consolidar o projeto, a empresa liderada pelo israelita adquiriu 51 por cento das ações da então recém-criada sociedade famalicense, salvaguardando, ainda, a possibilidade de comprar mais 34 por cento num plano futuro.Volvidos 365 dias, o balanço do trabalho feito neste primeiro ano encontra-se dentro das perspetivas inicialmente traçadas por todos os envolvidos. O Famalicão carimbou a subida ao principal escalão do futebol nacional, 25 anos depois e logo no primeiro ano do projeto, tal como desejado, e está agora a fortalecer os alicerces para a continuidade numa linha de crescimento, tendo em mente o objetivo de consolidar-se entre os maiores nomes do futebol português.Por essas razões, o saldo da ligação entre as partes é, até ao momento, positivo e as perspetivas apontam essencialmente para cima, para uma tendência de melhoria