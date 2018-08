Raphael Guzzo no Famalicão por empréstimo do Reus

O médio Raphael Guzzo vai representar o Famalicão até final da época, por empréstimo do Reus, de Espanha, indicou esta segunda-feira o clube oitavo classificado da 2.ª Liga.O Famalicão fica ainda com o opção de compra dos direitos de Raphael Guzzo, jogador que representou as seleções jovens portuguesas mais de 60 vezes, com presenças no Campeonato da Europa de sub-19 em 2014 e no Mundial de sub-20 em 2015.O jogador de 23 anos, fez a formação no Benfica, tendo chegado a representar a equipa B, e passou por Chaves e Tondela, antes de rumar ao Reus na época 2016/17."Venho com muita vontade de me afirmar e ajudar a equipa, com trabalho e convicção de que vamos conquistar coisas importantes", disse o jogador citado em nota publicada pelo clube.