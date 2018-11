Sérgio Vieira antecipa jogo difícil com a Oliveirense e deixa apelo aos adeptos

O Famalicão visita, na tarde deste domingo, o Estádio Municipal de Aveiro, onde irá defrontar a Oliveirense, em jogo antecipado da 16ª jornada.Na última ronda, os minhotos levaram de vencida o Sp. Covilhã, por 2-1, um resultado que permitiu a subida ao 2º lugar da 2ª Liga. Por essa razão, a turma de Sérgio Vieira entra para esta partida motivada pela chegada à zona de promoção, mas o técnico garante que não está à espera de um jogo acessível, recorrendo à vitória dos aveirenses sobre o Varzim (3-0) para explicar por que motivo antevê um duelo complicado."Vai ser muito difícil, frente a um adversário que manteve toda a estrutura, o treinador e muitos dos jogadores da época transata e que tem feito bons resultados, como no último jogo frente ao Varzim", referiu.Para a deslocação ao Municipal de Aveiro, os responsáveis famalicenses prevêem uma forte mobilização de adeptos, que deverá rondar as 600 pessoas.Ora, esse foi um fator que não passou despercebido a Sérgio Vieira, que apontou a presença da massa adepta como um aspeto essencial para facilitar a chegada da equipa à vitória."Peço que continuem a apoiar como tem acontecido até aqui, pois nós sentimos essa força e essa energia da parte deles, com o objetivo de trazermos os três pontos", acrescentou.Para este encontro, o técnico minhoto convocou um total de 18 jogadores, sendo que Deni Hocko é o único indisponível por se encontrar ao serviço da seleção. Para o lugar do médio montenegrino, Sérgio Vieira chamou Filipe Oliveira, que ficou de fora das opções no encontro frente ao Sp. Covilhã, da última ronda do campeonato. Também Willian está de regresso aos convocados.