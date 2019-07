Vítor Caetano reforça baliza do Famalicão

O Famalicão anunciou esta segunda-feira mais uma reforço para a nova época. Trata-se do guarda-redes Vítor Caetano, um brasileiro de 20 anos e que chega emprestado pelo Figueirense por uma época, num acordo que contempla ainda uma cláusula de opção de compra do passe por mais cinco anos.Produto da formação do Figueirense, Vitor Caetano subiu à equipa profissional da equipa brasileira na temporada transata e prepara-se para jogar pela primeira vez na Europa."Estou animado com a possibilidade de jogar no futebol europeu, ainda para mais num clube que está a evidenciar-se em Portugal", referiu o guardião aos meios do clube famalicense, demonstrando satisfação pelo facto de poder contar com a ajuda dos seus compatriotas Rafael Defendi e Gabriel Souza.Vitor Caetano vem completar o habitual lote de três guarda-redes do plantel e já integrou o treino desta segunda-feira da equipa liderada por João Pedro Sousa.