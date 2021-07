Farense bate equipa sub-23 por 3-0

O Farense, que vai participar na 2ª Liga, bateu na manhã desta terça-feira a equipa de sub-23 do clube, por 3-0, golos de Pedro Henrique, Fabrício Isidoro e Gut.





Este foi o último ensaio do Farense antes do início das competições oficiais. Os algarvios deslocam-se no próximo sábado a Chaves para medir forças com o conjunto local, em jogo da primeira fase da Taça da Liga.Já os sub-23 do Farense preparam a participação na Liga Revelação, prova em que estarão envolvidos pela primeira vez.