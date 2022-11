À procura da surpresa

Em 30 jogos no reduto do Sporting o Farense só ganhou por uma vez (1990/91, 0-1, golo de Curcic) e a equipa algarvia "vai tentar fazer história", segundo o seu treinador, Vasco Faísca, adiantando que "a obrigação está do lado contrário: "Isso retira-nos ansiedade e nervosismo, mas nunca a ambição. A ausência de alguns jogadores pode ajudar-nos" O central Róbson, castigado, é a única baixa no Farense.