Academia avança por fases

A academia que o Farense irá construir em São Brás de Alportel, no sítio da Calçada/Cerro do Botelho, avançará por fases e na versão final contará com seis ou oito relvados, que servirão para as equipas do clube e também para a realização de estágios de outros conjuntos.

A primeira fase do investimento, que terá um custo total de 10 milhões de euros, inclui dois campos destinados aos treinos da equipa principal do Farense, obrigada, na última época, a percorrer praticamente todo o Algarve para trabalhar, devido à inexistência de espaços para o efeito em Faro. As obras devem avançar em breve, de forma a que no final do ano em curso os novos campos já possam ser utilizados.

A academia terá uma zona de alojamento e vários equipamentos de apoio.