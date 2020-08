Alex Pinto seduzido por projeto ambicioso do Farense

Alex Pinto assinou por quatro épocas pelo Farense e ontem já trabalhou com os seus novos colegas. "O clube confia em mim e confio no projeto que me apresentaram", afirmou o lateral-direito, justificando a duração do vínculo.

"O Farense está a crescer e isso é visível aos olhos de todos", adiantou Alex, satisfeito "por representar um clube histórico, com pergaminhos no futebol português". O jogador promete "dar o máximo, trabalhando todos os dias para ajudar a equipa e mostrar aquilo que sei, a fim de ser opção no maior número possível de encontros".

A ligação ao Benfica "faz parte do passado", diz Alex Pinto. "Esforcei-me sempre, mas as coisas acabaram por não acontecer e agora o que importa é o Farense."

João Rodrigues, presidente do Farense, foi presença notada na sessão de treino.