Algarvios garantem patrocínios a pensar na subida

A SAD do Farense vai contar com o patrocínio dos casinos Solverde nos próximos três anos, numa parceria inserida numa política de angariação de apoios que permitam sustentar um projeto desportivo ambicioso.





Os algarvios lideram a 2.ª Liga e acalentam o sonho de regressar ao escalão principal do futebol português, após 17 anos de ausência, e já haviam firmado recentemente uma outra parceria semelhante, com a cerveja Sagres, por dois anos.O propósito do presidente do clube e da SAD, João Rodrigues, e do CEO da SAD, André Geraldes - que conduziram as negociações com aqueles dois novos parceiros - passa por criar condições não apenas para um maior investimento na equipa de futebol mas também para o necessário desenvolvimento de um conjunto de infraestruturas de que o futebol profissional do Farense carece.