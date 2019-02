Álvaro Magalhães confirmado como novo treinador do Farense

O treinador Álvaro Magalhães vai assumir o comando técnico do Farense, ocupando o lugar deixado vago por Rui Duarte, anunciou esta terça-feira o clube algarvio, 10.º classificado da 2.ª Liga, confirmando a notícia avançada por"O Farense informa que chegou a acordo com Álvaro Magalhães para assumir os destinos da equipa de futebol profissional", revelou a SAD algarvia na rede social Facebook, poucas horas depois de ter anunciado a rescisão de contrato com o anterior técnico.Álvaro Magalhães, 58 anos, está de volta ao ativo um ano e meio depois de ter deixado o Gil Vicente, também na 2.ª Liga.Na carreira de treinador, iniciada em 1993, Álvaro Magalhães conta também com passagens pela Naval 1.º de Maio, Interclube (Angola), Gloria Buzau (Roménia), Feirense, Olhanense, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Desportivo de Chaves, Santa Clara e Lusitânia de Lourosa.O Farense, que soma cinco jogos sem vencer, ocupa o 10.º lugar do escalão secundário, com 25 pontos, e a estreia do novo treinador está marcada para sábado, na receção ao Leixões, em jogo da 21.ª jornada da prova.