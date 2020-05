André Geraldes de saída do Farense

André Geraldes está de saída do Farense. Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o dirigente, que ocupava o cargo de CEO da SAD, vai deixar o emblema algarvio devido a divergências com a restante direção relacionadas com a preparação do plantel para a próxima temporada.

Um dos motivos para a cisão terá sido o dinheiro a investir no reforço do plantel, considerado insuficiente por André Geraldes tendo em conta as metas propostas. O antigo dirigente do Sporting, que chegou ao Farense com o objetivo de ajudar a equipa a regressar ao principal escalão do futebol português, esteve em constantes reuniões nos últimos dias com João Rodrigues e restantes membros da SAD, com vários assuntos na mesa, mas as divergências foram aumentando e a decisão de sair acabou por ser comunicada ontem.

Recorde-se que, por esta altura, o Farense ainda negoceia com Sérgio Vieira a possibilidade de o treinador continuar no comando da equipa na próxima temporada.