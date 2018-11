André Geraldes inicia funções no Farense: «Será mais um a ajudar»

André Geraldes, antigo 'team manager' do Sporting, iniciou esta quinta-feira funções como CEO da SAD do Farense."Informamos os nossos sócios simpatizantes que foi nomeado para diretor-geral da SAD o André Geraldes. Será mais um a ajudar o nosso clube a lutar pelos seus objetivos", informou a SAD, num curto comunicado.De acordo com a comunicação social, o dirigente, arguido no processo Cashball, de corrupção desportiva, ficou recentemente liberto das medidas de coação que o limitavam - incluindo estar impedido de contactar outros intervenientes do meio futebolístico.O Farense ocupa o sexto lugar na 2.ª Liga, com 15 pontos, a seis dos lugares de subida.