André Geraldes: «Queremos voltar a competir mas não admitimos ser prejudicados se não existirem condições»

André Geraldes, CEO da SAD do Farense, assegura que "a nossa vontade passa por disputar o campeonato da 2.ª Liga até à ultima jornada, embora alguns papagaios andem por aí a dizer, erradamente, que não nos interessa voltar a jogar".





"Para nós, os vencedores devem ser encontrados em campo, assim existam condições para tal", acentua o dirigente dos algarvios, assinalando que "o regresso das competições de futebol depende de um conjunto de entidades - Organização Mundial de Saúde, FIFA e UEFA - antes da decisão chegar à esfera de cada país".O Farense ocupa o segundo lugar na 2.ª Liga, com seis pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, o Feirense, e André Geraldes diz que "chegados a este momento não vale a pena esconder que a ambição passa pela subida e temos o grupo certo e o treinador ideal para atingir esse sonho, estando todos preparados para deixar a pele em campo se for possível concluir a época. O que mais queremos é competir e ganhar!"O CEO da SAD do Farense deixa "um sério aviso, no caso de, por razões de saúde, não ser possível disputar as jornadas em falta: não duvidem, nem os nossos adeptos nem todos os que estão ligados ao futebol, da nossa determinação em defender até às últimas instâncias os interesses do Farense".Geraldes assinala "o enorme investimento que foi feito e a circunstância de estarem cumpridos mais de dois terços da época, o que afasta por completo a possibilidade de não ocorrerem subidas. E, havendo-as sem ser possível jogar, terá de imperar a meritocracia. O Farense soma 22 jornadas, em 24, em lugar de subida e terminou a primeira volta na liderança, além de outros registos que deixam claro o mérito do grupo".O Farense "quer voltar a competir mas não admitimos, em circunstância alguma, sair prejudicados se não existirem condições para que isso suceda", deixa bem claro André Geraldes.