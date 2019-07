André Geraldes representa o Farense na Liga

André Geraldes, CEO do Farense, é o representante do Farense junto da Liga e já esteve esta sexta-feira presente na reunião que antecedeu o sorteio das competições profissionais.





O dirigente aproveitou a deslocação ao norte do país para estabelecer contactos com vista ao reforço do plantel, pois o Farense ainda tem vários lugares em aberto e estão definidos vários alvos, dentro de um padrão de qualidade que garanta ao conjunto boa capacidade competitiva.