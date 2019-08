André Vieira esclarece problema de saúde: «Não tenho cancro»

André Vieira revelou no Facebook que não sofre de qualquer problema oncológico. O jogador explicou esta quarta-feira que se limitou a remover "um sinal feio que tinha na perna" e que "no futuro poderia sim originar" um problema cancerígeno. A situação clínica do jogador foi abordada na terça-feira pelo treinador do Farense, Sérgio Vieira, no Canal 11.O Sporting Clube Farense esclareceu já hoje, no Facebook, que o médio "teve recentemente um problema de saúde e encontra-se bem". "Estamos certos de que voltará a fazer o que mais gosta, jogar futebol", salientou o emblema algarvio."Não tenho 'cancro' e está tudo bemFui tirar um sinal feio que tinha na perna, aqui em Faro, num dermatologista local, que tinha que ser removido pois era feio e estranho e no futuro poderia, sim, originar um sinal cancerígeno. Se o mantivesse na perna e continuasse a apanhar sol (o sol é o causador principal do cancro na pele, onde algum sinal do corpo se altera devido a escaldões que apanhamos ao longo da vida e passa a ser mau e perigoso) poderia ser problemático. Retirei o sinal a tempo, para que não originasse futuramente algo perigoso e cancerígeno, fui a tempo e está tudo bem. Não tenho cancro, como é referido.O problema de ainda estar parado deve-se ao facto de ser jogador profissional e de a pele não ter elasticidade. Quando retiraram o sinal fizeram-no de forma profunda, para limpar bem a zona toda, de modo a que não ficassem restos, e tiveram que fazer um excerto de pele para fechar a zona. Foi retirada pele de um lado para tapar aquela área. É uma zona em que só 10% do enxerto tem de probabilidade de pegar bem, só pegaram algumas zonas e por isso ainda estou parado. Não posso jogar porque agora a pele tem que fechar toda por si e leva mais tempo. Só por esse motivo ainda estou parado, pois não posso fazer nada com a perna nesse estado.Agradeço a todos os que enviaram mensagens foi apenas um susto, já está tudo bem graças a Deus.Obrigada."