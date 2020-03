Andreia Silva cessa funções com elogios ao clube, a André Geraldes e a Sérgio Vieira

Andreia Silva cessou funções como assessora da SAD do Farense na área das relações institucionais, depois de dois anos de trabalho, e na hora da despedida deixou agradecimentos à entidade que serviu e a vários profissionais dos algarvios, com destaque para o CEO André Geraldes e para o treinador Sérgio Vieira.





"Acredito que o vosso esforço, empenho, dedicação e devoção será recompensado com o tão desejado e merecido sucesso", referiu Andreia Silva, em relação à equipa técnica liderada por Sérgio Vieira, manifestando o desejo de ver consumado o regresso do Farense ao escalão principal do futebol português.Sobre André Geraldes, Andreia Silva agradece "a quem tanto acreditou em mim e que é um dos maiores obreiros do projeto desta época, fazendo a diferença com a sua arte de saber gerir".O diretor desportivo Manuel Balela, o vice-presidente António Correia e vários outros dirigentes e profissionais do Farense recebem também agradecimentos de Andreia Silva, que expressa um último desejo a todo o grupo: "Fizeram-me sonhar... Agora façam acontecer", diz, prometendo voltar à condição de adepta.