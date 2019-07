Ângelo Taveira assina por três anos com o Farense

O avançado Ângelo Taveira, ex-júnior do Farense, vai integrar o plantel profissional dos algarvios, tendo assinado um compromisso válido para as próximas três temporadas.





O jogador, de 19 anos, foi utilizado em vários jogos da pré-época e mostrou qualidades que levaram o treinador, Sérgio Vieira, a aconselhar a sua inclusão no plantel.Formado no Odiáxere, Ângelo Taveira cumpriu a última época de juniores no Farense junta-se ao médio Pedro Simões no leque de jovens promessas do futebol algarvio que fazem parte do plantel. O médio trabalhará com o plantel principal, podendo ser utilizado na equipa de sub-23, que irá participar no campeonato da 2.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve.