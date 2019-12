Arnold chega emprestado ao Farense com opção de compra

O congolês Arnold Issoko, de 27 anos, é reforço do Farense, emprestado pelos franceses do Caen, regressando assim ao futebol português, no qual já representou Freamunde, Rebordosa, Limianos, Chaves, Pedras Salgadas e Vitória de Setúbal.Extremo-direito de origem, depois adaptado a lateral, o jogador chega ao Farense para atuar na primeira daquelas posições, a fim de constituir uma alternativa de qualidade ao sul-africano Mayambela, com uma primeira metade de época algo irregular.O entendimento entre Farense e Caen prevê a opção de compra do passe pelos algarvios, no final da campanha em curso, por um valor que não foi divulgado.Este é o primeiro reforço de inverno do Farense, num processo liderado pelo CEo da SAD, André Geraldes, em articulação com o o diretor desportivo Manuel Balela e o treinador Sérgio Vieira e com o indispensável crivo do presidente João Rodrigues.