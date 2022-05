Bandarra renova com o Farense até 2024

O polivalente Bandarra, que pode atuar a lateral ou a extremo, vai continuar ao serviço do Farense, tendo renovado por duas temporadas."Estou muito feliz por continuar a representar o maior clube do sul e irei continuar a trabalhar e a dar tudo para ajudar o Farense a atingir os seus objetivos", referiu o futebolista, natural de Vila Real de Santo António, no ato de renovação do vínculo.