Belloumi chamado aos sub-23 da Argélia

Belloumi está convocado para a dupla jornada da seleção sub-23 da Argélia, frente à Etiópia. O avançado do Farense, de 20 anos, viaja esta segunda-feira para o seu país, e vai, por isso, falhar os próximos jogos da formação algarvia.Os dois encontros previstos contra a Etiópia são referentes à fase de repescagem, com vista à qualificação para a CAN 2023 – prova que se disputa em Marrocos, de 2 a 26 de novembro deste ano -, e quem vencer terá uma eliminatória decisiva, diante do Gana, no final de março.Depois de ter chegado a Portugal na temporada passada, Belloumi tem ganho destaque na equipa de sub-23 da formação algarvia, tendo sido esta época chamado por três ocasiões à equipa principal.