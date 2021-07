Bura renova pelo Farense e Gauld aguarda

Bura, internacional guineense que pode atuar como médio ou defesa-central, renovou por uma época com o Farense, que vai continuar a contar também com Lucca. Uma cláusula no contrato do médio brasileiro possibilitava a rescisão em caso de descida mas houve entendimento.

A aguardar a definição do futuro continua Ryan Gauld, que terminou contrato. O Farense considera que acionou nos termos legais a opção por mais uma época e quer ser ressarcido se o médio escocês mudar de ares. O Vancouver Whitecaps, da MLS, está fortemente interessado.