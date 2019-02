Câmara de Faro garante coabitação entre futebol e atletismo no futuro relvado para treinos

A Câmara Municipal de Faro e a Associação de Atletismo do Algarve difundiram esta segunda-feira um comunicado conjunto, no qual é garantida a coabitação entre o futebol profissional do Farense, que vai arrelvar o campo onde está instalada a única pista do concelho.

A notícia do arrelvamento do campo foi avançada na última assembleia geral do Farense e motivou fortes reservas por parte da comunidade local ligada à prática do atletismo, modalidade que movimenta cerca de 300 atletas.

De acordo com o comunicado conjunto, o futebol profissional do Farense poderá utilizar o espaço entre as 9 e as 17 horas, sem prejuízo da prática do atletismo, em particular das disciplinas de lançamentos.

Leia o comunicado na íntegra:

"Na sequência da difusão na Imprensa e nas redes sociais, de um conjunto de informações menos rigorosas e, até, contraditórias, relacionadas com a Pista de Atletismo de Faro e do processo de arrelvamento do seu campo de treino, a Câmara Municipal de Faro e a Associação de Atletismo do Algarve reuniram hoje, acordando prestar à população os seguintes esclarecimentos:

1. A Pista de Atletismo de Faro é uma infraestrutura desportiva de enorme valia para o concelho, que conta com cerca de 300 utilizações por dia. No entanto, devido a algumas deficiências na sua conceção / construção, tem havido dificuldades na realização do arrelvamento do campo de treino com sucesso.

2. A autarquia gere esta infraestrutura em favor de toda a comunidade desportiva, que é constituída pelos praticantes a título individual ou organizados em clubes e associações desportivas. O regime não contempla situações de exceção para nenhum deles.

3. A pensar no bem-estar e conforto para o treino e competição, o Município de Faro celebrou com o Sporting Clube Farense em 27/03/2014 um protocolo de cooperação, que ao presente se anexa, propondo-se este clube realizar a intervenção de arrelvamento do campo "ervado", que neste momento tem pouca utilização durante o período diurno.

4. Mais se acordou que, após esta requalificação, que será integralmente assegurada pelo SCF nos próximos meses, poderá este clube utilizar o campo para treinos / jogos de futebol entre as 9h00 e as 17h00 aos dias úteis, sem que isso acarrete qualquer prejuízo para a prática das outras modalidades que ali decorrem, designadamente do atletismo e, particularmente, das disciplinas de lançamento.

5. Sem prejuízo do exposto, os signatários reconhecem que haverá algumas limitações à utilização da pista, apenas durante o período em que os trabalhos de arrelvamento se realizarem.

6. Como garantia do cumprimento do exposto no presente comunicado conjunto, o plano e o cronograma dos trabalhos de arrelvamento terá de ser aprovado pela Câmara Municipal de Faro, que ouvirá previamente os interessados, designadamente a Associação de Atletismo do Algarve.

7. Mais se esclarece que a Pista de Atletismo de Faro integra o Complexo Desportivo Municipal da Penha, que contempla esta infraestrutura, as Piscinas Municipais, um campo de futebol de 11, o skate park e o Pavilhão Municipal da Penha, não fazendo parte de nenhum centro desportivo particular ou associativo, nem no presente, nem no futuro.

8. Finalmente, ambos os signatários reconhecem que a Pista de Atletismo de Faro continuará a ser o principal palco das competições oficiais e de treinos promovidos pela Associação de Atletismo do Algarve e dos clubes do concelho a ela afiliados, estando ainda disponível, como até hoje, para as centenas de praticantes individuais que já não dispensam deste espaço desportivo para os seus treinos diários.