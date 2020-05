Câmara de Faro saúda Farense pelo regresso à 1.ª Liga

A Câmara de Faro saúda a subida do Farense à 1.ª Liga, numa decisão "que respeita as recomendações da UEFA, premiando o mérito desportivo dos contendores sempre que uma competição não pode chegar ao seu término".





Segundo a autarquia, "sendo o Farense um dos dois clubes com mais pontos conquistados entre todos os participantes no campeonato da 2.ª Liga, a sua ascensão ao primeiro escalão é uma decisão natural que recompensa aquela que foi a melhor e a mais consistente formação ao longo desta temporada, tendo liderado a tabela durante o maior número de jornadas".A Câmara de Faro "associa-se a todos os que já vitoriaram o Farense, regozijando-se com mais este grande feito que ficará inscrito nas páginas da gloriosa história da agremiação. O município endereça as maiores felicitações a todos os atletas, treinadores e dirigentes do Farense, sem esquecer os seus funcionários e recorda o papel crucial da direção, presidida por João Rodrigues, na recuperação do emblema e seu relançamento na alta-roda do futebol nacional, depois de 18 anos de ausência".Os responsáveis do município "reconhecem ainda e dão o devido mérito à vibrante massa associativa do Farense que, com o seu apoio incondicional, nunca deixou morrer a esperança mesmo quando a equipa lutava nas divisões inferiores. Esta vitória é também a vitória dos adeptos de Faro".A autarquia deseja "todas as felicidades ao Sporting Clube Farense para a próxima temporada" e reitera "o nosso apoio ao seu projeto desportivo, de modo a que o emblema se assuma cada vez mais como uma porta de entrada para os jovens no mundo do desporto continuando a elevar bem alto a bandeira do nosso concelho".