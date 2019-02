Centro desportivo vai avançar

O Farense vai construir um centro desportivo no campo da pista de atletismo, na zona nascente da cidade, foi esta quinta-feira anunciado por João Rodrigues, presidente do clube e da SAD, em assembleia geral da primeira daquelas entidades.Foi comunicado aos sócios o acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Faro, proprietária do espaço, e os trabalhos terão início em breve, pois os responsáveis do Farense querem que o equipamento já possa ser utilizado pela equipa de futebol sénior na próxima época desportiva.Será colocada relva natural no piso e o espaço ficará dotado de posto médico, ginásio e outras valências necessárias ao trabalho de uma equipa profissional. O equipamento preenche uma lacuna sentida há décadas, pois o Farense nunca dispôs de um campo de treinos.Este passo é considerado essencial por João Rodrigues e pelo CEO da SAD, André Geraldes, para a afirmação do Farense em patamares mais elevados do futebol português, estando aqueles responsáveis e toda a estrutura dos algarvios a trabalhar num projeto que, na próxima época, apontará para a luta pela subida.A construção de uma academia, melhorando as condições do setor da formação, está também entre as prioridades do Farense.