Ciclo para reforçar posição

O Farense enfrenta quatro jogos até à paragem devido à realização do Campeonato do Mundo e as metas dos algarvios passam por reforçar o segundo lugar, encurtando distâncias em relação ao Moreirense e, também, por garantir a presença na eliminatória seguinte da Taça de Portugal.

No campeonato da 2ª Liga, a turma de Faro vai medir forças com Penafiel (fora), Feirense e Trofense (em casa), este último jogo em atraso da 9ª jornada. A aposta passa por aproveitar o acerto de calendário para cavar um fosso em relação aos demais pretendentes à subida e, se possível, ficar mais perto do líder. Já na Taça de Portugal, uma prova muito querida pelos adeptos do Farense, o desejo de chegar o mais longe possível anima os algarvios, que visitam o Leixões.