Coronavírus: Farense doa 100 mil euros para material e equipamento hospitalar

O Sporting Clube Farense, liderado por João Rodrigues, reuniu, juntamente com empresas parceiras, 100 mil euros que foram doados ao Algarve Biomedical Center, para aquisição de equipamento e material necessários para o combate à pandemia do coronavírus.



Foram ainda encomendados dez monitores para equipamentos de ventilação, assim como mil máscaras de proteção destinadas a profissionais de saúde.



O clube já havia disponibilizado as suas infraestruturas ara assistência a doentes, caso tal venha a revelar-se necessário, e mantém constante contacto com a direção do Hospital de Faro e com a Câmara Municipal de Faro.



Numa nota difundida este domingo, nas redes sociais, o Farense "espera apenas servir de exemplo e mote para a mobilização de outras entidades em torno da supressão das necessidades dos hospitais do país. Esta é uma luta de todos, onde a importância de não sair de casa - a não ser por motivos de excecional importância - é tão grande quanto a necessidade de outras instituições se chegarem à frente nestes momentos de falta".



Adianta a nota que "nem todas as grandezas são de coisas grandes. O altruísmo tem várias formas, mas é na sua maior simplicidade que revela as suas maiores dimensões. Por isso, para quem possa ajudar, que o faça! Chegou o momento!"



Os responsáveis do Farense aconselham ainda a que "todos os outros fiquem em casa. É tempo de respeitar, mais que nunca, o esforço daqueles que não o podem fazer, permitindo-nos manter a nossa sociedade em andamento e abdicando da sua segurança em prol da nossa".