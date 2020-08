Daniel Fernandes muda-se para Malta

O guarda-redes Daniel Fernandes, de 36 anos, que representou o Farense nas duas últimas épocas, ajudando os algarvios a regressar à 1ª Liga, é reforço do Tarxien Rainbows, de Malta.





O luso-canadiano, internacional A por Portugal, foi júnior do FC Porto e como sénior passou por Espanha, Alemanha, Grécia, Roménia (campeão nacional, ao serviço do CFR Cluj), Holanda, Estados Unidos, Noruega e Portugal.O Tarxien Rainbows era o último classificado do campeonato de Malta, com a descida já garantida, quando a pandemia do coronavírus obrigou à suspensão da prova. A equipa acabou por continuar na 1ª Divisão devido ao alargamento entretanto decidido pela federação local.