Defendi e Falcão estão a chegar ao Farense

O guarda-redes Defendi (ex-Famalicão) e o defesa Cláudio Falcão (ex-Aves) – que também pode jogar como médio –, reforços do Farense, terminam as férias este fim de semana e a partir de segunda-feira já deverão integrar o grupo comandado por Sérgio Vieira. O plantel está ainda muito incompleto e as maiores preocupações assentam na defesa, carente de soluções para o meio e para o lado esquerdo, com a SAD a desenvolver esforços para encontrar no mercado os reforços desejados.