Eleições serão antecipadas

O Farense deverá ter eleições antecipadas muito em breve, na sequência da prevista demissão do presidente João Rodrigues e de vários outros dirigentes. O atual mandato dos corpos sociais só terminaria em 2024 mas o líder do clube, que se recandidatará, entende ser este o momento certo para promover alguns reajustes na equipa diretiva, fortalecendo-a e preparando-a para as exigências do futuro próximo, no regresso ao principal escalão.

No que se refere à formação do plantel, e enquanto decorre o processo de renovações (Muscat e Rui Costa devem ser os próximos a ser anunciados), André Seruca, de 22 anos, capitão dos sub-23 na época passada e já por diversas vezes utilizado na equipa principal, renovou até 2025, com o propósito de trabalhar para fazer a sua estreia na liga Bwin.