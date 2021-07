Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Elves Baldé quer voltar a subir no Farense: «Estou entusiasmado com esta oportunidade» Ex-sportinguista já tem experiência na 2.ª Liga e foi mesmo campeão ao serviço do P. Ferreira