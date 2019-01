Empate a um golo com checos do Jablonec

O Farense empatou (1-1) esta sexta-feira com os checos do Jablonec no jogo de abertura da 9.ª edição da Atlantic Cup, disputado no Estádio da Nora, nas Ferreiras.Kratochvil (33') colocou o Jablonec em vantagem e Alan Júnior, restabelecido de lesão que o afastou dos últimos compromissos oficiais, empatou (76'), na marcação de um penálti.De acordo com o regulamento do torneio seguiu-se o desempate por pontapés da marca de penálti (com o vencedor a somar um ponto extra) e os checos levaram a melhor, por 6-5. Para o Farense converteram David Moura, Kadri, Pedro Simões, Jorge Ribeiro e Fábio Nunes, enquanto Alan Júnior atirou ao lado e Delmiro viu o guarda-redes deter o seu remate.Rui Duarte, treinador do Farense, utilizou inicialmente um onze muito próximo do habitual, fazendo alinhar Hugo Marques, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Perisic, André Vieira, Markovic, Nuno Borges, Daniel Bragança, Mayambela e Irobiso. Jogaram ainda Daniel Fernandes, David Moura, Pedro Kadri, Delmiro, Jorge Ribeiro, Pedro Simões, Tavinho, Fabinho, Fabrício, Fábio Nunes e Alan Júnior.O torneio Atlantic Cup decorre até 6 de fevereiro, com jogos em vários estádios do Algarve, contando com a participação, para além de Farense e Jablonec, de Aarhus (Dinamarca), Beijing Sinobo Guoan (China), Red Bull Salzburg (Áustria), Norrkoping (Suécia), Rosenborg (Noruega), Slavia de Praga (República Checa) e Mattersburg (Áustria).Já venceram a prova os seguintes clubes: Elfsborg (2011), Midtjylland (2012), Rapid Viena (2013), FC Kobenhavn (2014), Dínamo Moscow (2015) Zenit (2016), Rijeka (2017) e Aarhus (2018).