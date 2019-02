O Farense empatou esta quarta-feira a um golo com os suecos do Norrkoping, em jogo da Atlantic Cup disputado no Estádio Municipal de Albufeira.David Moura (15') abriu o marcador e Lars Krogh Gerson (37', na cobrança de um penálti) estabeleceu o desfecho final.O jogo marcou a estreia do treinador Álvaro Magalhães no comando do Farense, tendo apresentado um onze sem nenhum dos titulares no último compromisso oficial.