Está à vista melhor ciclo da temporada

O Farense entrou bem no campeonato da 2ª Liga (sete pontos nos primeiros três jogos), passou depois por uma fase muito difícil (três derrotas seguidas) e vive agora um período de ressurgimento: a equipa cumprirá o melhor ciclo da temporada caso ganhe ou empate na receção ao Mafra, no próximo domingo, em partida antecipada da 16ª jornada.

O afastamento da Taça de Portugal, às mãos do Arouca, em casa (1-3), a 21 de outubro último, marcou uma viragem: o lugar do treinador Rui Duarte, o homem que na época passada conduziu o Farense de regresso às competições profissionais, foi colocado em causa e certo é que, a partir daí, a equipa não mais perdeu...

O Farense, que esteve mais de dois meses sem ganhar, voltou às vitórias diante do Cova da Piedade e depois disso registou dois empates, com Varzim e V. Guimarães B. No último jogo, em casa, com os minhotos, o resultado não foi o mais desejado (2-2), mas dois indicadores relevantes sobressaem: a equipa recuperou pela primeira vez de uma desvantagem de dois golos e também pela primeira vez marcou por duas vezes no seu terreno, o Estádio de São Luís, um dos palcos míticos do nosso futebol.



Disciplina interna tem funcionado



Dois incidentes disciplinares marcaram o percurso do Farense até agora: Bruno Bernardo, expulso com a Académica por palavras dirigidas ao árbitro, esteve afastado do grupo, treinando-se à parte, e recentemente Mayambela teve uma atitude incorreta num treino e continua de fora.