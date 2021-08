Estádio de São Luís interditado

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que o Estádio de São Luís foi interditado a qualquer atividade desportiva, devido ao mau estado do relvado, o qual recebeu a segunda nota negativa (inferior a dois) consecutiva por parte da Comissão Técnica da Liga, após o duelo com o Feirense. O mesmo já tinha acontecido depois do encontro com o Rio Ave, a 15 de agosto.





Na mesma nota, a Liga Portugal informa que será feita nova vistoria ao recinto num prazo de dois dias.Caso seja necessário, a equipa orientada por Jorge Costa terá o Estádio Algarve como alternativa apresentada."São Luís interditado após segunda nota negativaInterdição total a qualquer atividade desportiva após vistoria ao relvado feita pela Comissão Técnica da Liga Portugal. Será feita nova reavaliação no prazo de dois dias. SC Farense jogará no Estádio Algarve, caso seja necessárioEm conformidade com o estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições para a época 2021-22, o SC Farense foi hoje notificado da interdição preventiva do seu relvado para qualquer tipo de utilização – incluindo realização de treinos e jogos oficiais - depois do mesmo ter sido pontuado com a segunda nota negativa consecutiva, após o jogo com o CD Feirense, tal como já havia acontecido depois do desafio com o Rio Ave FC, a 15 de agosto.Na altura, a Liga Portugal notificou o clube dando conta do risco de interdição, caso o relvado não fosse intervencionado e apresentasse melhoria efetiva, o que não ocorreu apesar do Plano apresentado para a sua recuperação, ficando agora com uma média de 2,15.Seguindo os tramites previstos no referido manual, a visita da Comissão Técnica de Vistorias (CTV) ao recinto acontecerá no prazo de dois dias.Será a CTV, após a interdição preventiva já decretada, a recomendar à Direção Executiva da Liga as medidas administrativas a ser aplicadas, sendo ainda da competência desta Comissão a avaliação positiva para que a interdição possa ser levantada.Caso se mantenha a interdição, o SC Farense tem como alternativa apresentada o Estádio Algarve."